Пушилін призначив «міністра праці та соціальної політики» в угрупованні «ДНР»

Глава угруповання «ДНР» Денис Пушилін призначив Олексія Ісаєва на посаду «міністра праці та соціальної політики». Про це йдеться з указу фейкового глави.
У лютому цього року Пушилін звільнив «міністра праці та соціальної політики» Дениса Стрельченка за «недотримання термінів виплати допомоги мешканцям».
«Призначити Ісаєва Олексія В'ячеславовича «міністром праці та соціального захисту» «ДНР», — повідомляється в документі.
Раніше Ісаєв працював в окупованому Харцизьку. Також у 2017 році був призначений заступником міністра соцполітики Нижегородської області РФ.
Нагадаємо, «міністр» спорту та туризму угруповання «ДНР» Юрія Мартинова звільнено з посади. Відповідний указ підписав голова угруповання Денис Пушилін.
