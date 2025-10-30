Пушилін призначив «міністра праці та соціальної політики» в угрупованні «ДНР»

Глава угруповання «ДНР» Денис Пушилін призначив Олексія Ісаєва на посаду «міністра праці та соціальної політики». Про це йдеться з указу фейкового глави.



У лютому цього року Пушилін звільнив «міністра праці та соціальної політики» Дениса Стрельченка за «недотримання термінів виплати допомоги мешканцям».



«Призначити Ісаєва Олексія В'ячеславовича «міністром праці та соціального захисту» «ДНР», — повідомляється в документі.

Раніше Ісаєв працював в окупованому Харцизьку. Також у 2017 році був призначений заступником міністра соцполітики Нижегородської області РФ.



Нагадаємо, «міністр» спорту та туризму угруповання «ДНР» Юрія Мартинова звільнено з посади. Відповідний указ підписав голова угруповання Денис Пушилін.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях