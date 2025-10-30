Из оккупации Украина вернула еще одного ребенка

В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть из оккупированной территории еще одного подростка. Об этом сообщил начальник ОП Андрей Ермак.



По его словам, 17-летний парень более двух лет жил под постоянным давлением и контролем российских оккупантов.



«Его заставляли учиться по российской программе, а за малейшее проявление украинской идентичности угрожали «подвалом». В школе навязывали пропаганду, а на улицах — только российские флаги и призывы вступать в армию оккупантов. Он не раз пытался сбежать, но все попытки заканчивались неудачами», — заявил Ермак.



Подросток выехал из оккупации самостоятельно. В Украине он встретился с отцом, парень получает необходимую помощь.



Ранее мы писали, что Ермак рассказал, что из временно захваченного Россией населенного пункта удалось спасти молодую маму с младенцем. Спецоперация прошла в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA.

