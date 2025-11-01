Российский дрон ночью атаковал Славянск

Россияне атаковали Славянск. Фото: скриншот

Оккупационные войска РФ ночью в субботу, 1 ноября, обстреляли прифронтовой город Славянск Донецкой области. Пострадавших среди местного населения нет. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.



«Ночью враг атаковал город с помощью БПЛА «Герань-2». Есть попадания в частный сектор», — отметил он.



По словам Ляха, информации о погибших и пострадавших нет.



Ранее мы писали, что в Донецкой области за минувшие сутки, 31 октября, в результате российского обстрела пострадали двое жителей.

