Российский дрон ночью атаковал Славянск

Оккупационные войска РФ ночью в субботу, 1 ноября, обстреляли прифронтовой город Славянск Донецкой области. Пострадавших среди местного населения нет. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.
«Ночью враг атаковал город с помощью БПЛА «Герань-2». Есть попадания в частный сектор», — отметил он.
По словам Ляха, информации о погибших и пострадавших нет.
Ранее мы писали, что в Донецкой области за минувшие сутки, 31 октября, в результате российского обстрела пострадали двое жителей.
