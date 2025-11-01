Двое людей пострадали за сутки в Донецкой области

В Донецкой области за минувшие сутки, 31 октября, в результате российского обстрела пострадали двое жителей. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 31 октября россияне ранили 2 жителей Донецкой области», — отметил он.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 3714 человек, получили ранения — 8405. Общее количество жертв россиян в Донецкой области представлено без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что 30 октября в 21:40 российская авиация сбросила управляемые авиабомбы на город Славянск Донецкой области.

