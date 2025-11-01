Російський дрон вночі атакував Слов'янськ

Росіяни атакували Слов'янськ. Фото: скриншот

Окупаційні війська РФ вночі у суботу, 1 листопада, обстріляли прифронтове місто Слов'янськ Донецької області. Постраждалих серед місцевого населення немає. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



«Вночі ворог атакував місто за допомогою БПЛА «Герань-2». Є влучення у приватний сектор», — зазначив він.



За словами Ляха, інформації про загиблих та постраждалих немає.





Раніше ми писали, що на Донеччині за минулу добу, 31 жовтня, внаслідок російського обстрілу постраждали двоє мешканців.

