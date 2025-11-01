Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Російський дрон вночі атакував Слов'янськ
01 листопада 2025, 08:23

Російський дрон вночі атакував Слов'янськ

Росіяни атакували Слов'янськ. Фото: скриншот Росіяни атакували Слов'янськ. Фото: скриншот

Окупаційні війська РФ вночі у суботу, 1 листопада, обстріляли прифронтове місто Слов'янськ Донецької області. Постраждалих серед місцевого населення немає. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

«Вночі ворог атакував місто за допомогою БПЛА «Герань-2». Є влучення у приватний сектор», — зазначив він.

За словами Ляха, інформації про загиблих та постраждалих немає.



Раніше ми писали, що на Донеччині за минулу добу, 31 жовтня, внаслідок російського обстрілу постраждали двоє мешканців.

Люди
Вадим Лях
Донецька область Слов'янськ
