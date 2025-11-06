Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
ССО Украины снова поразили Волгоградский нефтеперерабатывающий завод
06 ноября 2025, 11:11

ССО Украины снова поразили Волгоградский нефтеперерабатывающий завод

Момент «прилета» по НПЗ. Момент «прилета» по НПЗ.

Подразделения Deep Strike Сил специальных операций Украины совместно с другими элементами Сил обороны нанесли удар по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу в ночь на 6 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ССО.

Волгоградский НПЗ — один из крупнейших в России, с мощностью более 15 миллионов тонн нефти в год, что составляет около 6% всей нефтепереработки страны-агрессора.

С начала года предприятие неоднократно подвергалось украинским «кинетическим санкциям». Предыдущий удар по заводу произошёл 18 сентября — тогда предприятие было вынуждено приостановить работу.

«Силы специальных операций продолжают наносить асимметричные удары с целью стратегического ослабления врага и его способности вести войну против Украины», — говорится в сообщении ССО.

Ранее, 12 мая 2024 года, появилась информация, что на Волгоградском НПЗ в России в результате удара дрона вспыхнул пожар. Кроме того, в ночь на 18 сентября этого года подразделения Сил специальных операций ВСУ нанесли новый удар по Волгоградскому НПЗ в Волгоградской области РФ.

Автор новости: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Волгоградская область
удар по НПЗ

