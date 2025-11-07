В Краматорской громаде из-за российских ударов сократили движение автобусов

С сегодняшнего дня, 7 ноября, приостанавливается транспортное сообщение между Краматорском и селом Комышуваха. Автобусы будут курсировать до Малотарановки. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской ГВА.



«ПАО «Краматорское АТП-11410» вынуждено с 07 ноября 2025 года прекратить движение своих автобусов в село Комышуваха, сократив маршрут до села Малотарановка», — говорится в сообщении.



Такое решение было принято в связи с существенным ухудшением ситуации с безопасностью на территории Краматорской территориальной громады, систематическими обстрелами (атаками дронов), в целях сохранения жизни и здоровья пассажиров и водительского состава.



Ранее мы писали, что 7 ноября в 00:20 российская армия нанесла удар по частному сектору Краматорской громады Донецкой области.



Автор новости: Каролина Гайдук, выпускающая редактор «Новостей Донбасса»

