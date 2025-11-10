У ЗСУ розповіли, яка ситуація з логістикою для українських військ у Покровську та Мирнограді

Ситуація в районі Покровська та Мирнограда. Фото: карта DeepState

Триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив речник Генерального штабу ЗСУ, майор Андрій Ковальов.



За його словами, ситуація залишається складною та динамічною.



«Тут ворог задіює всі наявні резерви, але зазнає величезних втрат. У Мирнограді українські підрозділи впевнено тримають свої позиції та знищують російських окупантів на підступах до міста. Логістика до міста ускладнена, але здійснюється. Інформація про повний вогневий контроль ворогом логістичних шляхів Сил оборони України або оперативне оточення міста не відповідає дійсності», – розповів Ковальов.



Речник Генштабу зазначив, що напередодні підрозділам, які захищають Мирноград, доставили необхідні боєприпаси та озброєння.



«Крім того, проведені ротація особового складу та евакуація поранених. Так само забезпечується логістика і ротація наших підрозділів у Покровську. Йде активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитись у місті. У Покровську продовжуються пошуково-ударні дії, знищуються позиції противника у міській забудові», – додав він.

Нагадаємо, що російські війська намагатимуться змінити вектор наступу на Мирноград.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко