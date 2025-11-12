Силы обороны ударили по складу боеприпасов на оккупированной Донетчине

С целью снижения наступательных возможностей российских оккупантов, поражен склад боеприпасов на временно оккупированной территории в населенном пункте Новый Свет Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

Зафиксировано поражение цели и взрывы. Степень нанесенного ущерба уточняется.



Ранее мы писали, что украинские военнослужащие атаковали склад материально-технического обеспечения российских захватчиков на временно захваченной территории Донецкой области.



Кроме того, вечером 11 ноября был нанесен удар по Старобешевской ТЕС на захваченной Донецкой области. Оккупанты заявляют о перебоях с электричеством.





Паблик «Supernova+» пишет, что Старобешевская ТЭС остается одной из главных для энергоснабжения оккупированной части Донбасса.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»