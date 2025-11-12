Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Силы обороны ударили по складу боеприпасов на оккупированной Донетчине
12 ноября 2025, 11:36

Силы обороны ударили по складу боеприпасов на оккупированной Донетчине

Силы обороны ударили по складу боеприпасов на оккупированной Донетчине Силы обороны ударили по складу боеприпасов на оккупированной Донетчине

С целью снижения наступательных возможностей российских оккупантов, поражен склад боеприпасов на временно оккупированной территории в населенном пункте Новый Свет Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

Зафиксировано поражение цели и взрывы. Степень нанесенного ущерба уточняется. 

Ранее мы писали, что украинские военнослужащие атаковали склад материально-технического обеспечения российских захватчиков на временно захваченной территории Донецкой области. 

Кроме того, вечером 11 ноября был нанесен удар по Старобешевской ТЕС на захваченной Донецкой области. Оккупанты заявляют о перебоях с электричеством.



Паблик «Supernova+» пишет, что Старобешевская ТЭС остается одной из главных для энергоснабжения оккупированной части Донбасса.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Донецкая область
События
Война
Организации
Генеральный штаб ВСУ
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
11:36
Силы обороны ударили по складу боеприпасов на оккупированной Донетчине
23:10
На Луганщине оккупанты значительно повысили стоимость аренды офисных и торговых помещений: в ОВА рассказали, насколько выросли цены
13:45
«Мы кричали от радости, когда освободили город»: жительница Херсона вспоминает, как город жил восемь месяцев во тьме
13:06
На оккупированной Херсонщине захватчики убили четырех мужчин
11:22
ВСУ поразили склад материально-технических средств оккупантов на захваченной Донетчине
20:17
В оккупированном Северскодонецке жители готовятся к четвертой зиме без отопления: в ОВА рассказали, что известно
16:36
Оккупанты заставляют школьников искать «опасные» Telegram-каналы
16:23
ССО ударили по нефтебазе во временно оккупированном Крыму
08:04
В Мелитополе врачей подкупают за данные мужчин для мобилизации
12:59
ССО уничтожили пусковую установку С-400 «Триумф» и склад боеприпасов россиян в оккупированном Крыму
12:16
Донецк без мобильного интернета: что происходит со связью в оккупированной части Донбасса
10:40
Оккупанты скопировали украинский Диктант национального единства и провели свой в Донецке
09:49
ССО ударили по нефтебазам и поездам с топливом в Крыму
21:19
Один человек пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с дрона в захваченной Горловке
20:50
На улице в захваченном Донецке течет вода, ремонтная бригада не может устранить проблему
20:12
В оккупированном Луганске обнаружили повешенным заместителя генерального прокурора
17:30
Эпидемия дизентерии парализовала 205-ю бригаду РФ на фронте
13:33
Партизаны сожгли десятки локомотивов РФ — ГУР
12:02
Оккупанты провели псевдонаучную конференцию на ВОТ Донетчины
23:22
Взрывы в Донецке: поражен склад БПЛА, идет детонация БК
19:10
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
18:02
Российские чиновники делят воду и стройки на оккупированном Донбассе
15:35
В оккупированной Донецкой области провалилась акция «Пирог на четвертое»
14:54
ГУР уничтожило штаб российских операторов БПЛА в Авдеевке
10:47
В оккупированном Должанске Луганской области беспилотник повредил жилой дом
16:00
Оккупант из «ЛНР» вырезал Z на лбу украинского пленного — СБУ
15:19
На Луганщине украинские спецназовцы подорвали логистику оккупантов
14:50
Водный кризис в Мариуполе грозит перекинуться в Бердянск
13:50
От Мариуполя до Геническа Россия «туризмом» закрепляет оккупацию Азовского побережья
11:51
Оккупированные города Луганщины — без света с выключенными фонарями
все новости
12:45
Ближний бой в Покровске: «Скала» показала зачистку россиян
12:40
Старостинские округа Дружковской громады остались без света, Алексеево-Дружковский — частично без газа
11:56
Украинская армия продвинулась под Северском – ISW
11:50
Оккупанты срочно перебрасывают силы под Покровск из-за нехватки резервов
11:36
Силы обороны ударили по складу боеприпасов на оккупированной Донетчине
11:36
Агент РФ устанавливал фотоловушки возле авиабаз ВСУ
11:29
ВСУ поразили завод «Ставролен» в России
10:59
Войска РФ обстреляли три района Донетчины: повреждены дома
10:40
Более 500 оккупантов уже в Покровске: бои продолжаются
10:15
Российская армия за сутки ранила двух жителей Донецкой области
10:03
Масштабная коррупция в энергетике: бывшего главу Минэнерго Германа Галущенко отстранили от должности министра
09:50
Армия РФ вечером ударила дронами по Краматорску
09:49
Дроны атаковали Харьков: удары пришлись по Холодногорскому району
09:36
Силы ПВО сбили над Украиной 90 дронов
09:05
«Шахеды» атаковали Славянск: в городе повреждены дома
08:42
Артиллерия ВСУ поразила лодку оккупантов 155-мм снарядом
07:57
Украина наращивает производство дронов и нацеливается на рынок НАТО
23:10
На Луганщине оккупанты значительно повысили стоимость аренды офисных и торговых помещений: в ОВА рассказали, насколько выросли цены
22:43
В ВСУ рассказали, где уничтожают российские войска в Часовом Яре
22:07
В Запорожской области россияне захватили три населенных пункта: ситуация значительно ухудшилась – Сырский
21:02
СБУ задержала российского агента, который по инструкциям боевика «спецназа ДНР» готовился подорвать газопровод
20:28
Российские войска активизируются и штурмуют свежими силами на Лиманском направлении – ВСУ
19:57
Операция «Мидас»: НАБУ сообщило о подозрении бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову
18:57
Украинские войска продвинулись под Покровском – ISW
18:00
Армия РФ увеличивает количество и масштабы штурмов на Покровском направлении и Запорожье: ситуация сложная – Зеленский
17:44
Российский БПЛА ударил по Константиновке: ранен мужчина, который ехал на машине
17:27
Российская армия оккупировала два села в Донецкой и Запорожской областях – DeepState
17:23
Стоит ли обновляться: сравнение iPhone 17 Pro Max и iPhone 16 Pro Max (реклама)
17:10
ВСУ отошли у пяти населённых пунктов под Гуляйполем
17:08
Покровск под прицелом: что происходит в одной из самых горячих точек фронта — онлайн
все новости
ВИДЕО
«Запакованный» оккупант во время ближнего боя в Покровске. Ближний бой в Покровске: «Скала» показала зачистку россиян
12 ноября, 12:45
Силы обороны ударили по складу боеприпасов на оккупированной Донетчине Силы обороны ударили по складу боеприпасов на оккупированной Донетчине
12 ноября, 11:36
Момент пролета БПЛА в Харькове. Дроны атаковали Харьков: удары пришлись по Холодногорскому району
12 ноября, 09:49
Момент попадания боеприпаса по лодке ВС РФ. Артиллерия ВСУ поразила лодку оккупантов 155-мм снарядом
12 ноября, 08:42
Ситуация на Лиманском направлении. Фото: карта DeepState Российские войска активизируются и штурмуют свежими силами на Лиманском направлении – ВСУ
11 ноября, 20:28
Эвакуация мирных жителей Донецкой области. Спасатели эвакуировали 17 жителей Дружковки, среди них дети
11 ноября, 15:55

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор