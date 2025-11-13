РФ дважды ударила по Краматорску: ранен молодой парень, есть повреждения

Российские оккупанты дважды атаковали Краматорск в Донецкой области. В результате ударов есть пострадавший и повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.



В ведомстве уточнили, что в 13:05 российские войска с помощью FPV-дрона с боевой частью нанесли удар по частному сектору города.



Кроме того, россияне ударным БПЛА «Италмас» обстреляли открытую местность в одном из микрорайонов города. В результате обстрела ранен парень 2004 года рождения, также повреждены частный дом и автомобиль.



Ранее мы писали, что российская армия в четверг, 13 ноября, несколько раз обстреляла Николаевскую громаду в Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»