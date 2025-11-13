РФ двічі вдарила по Краматорську: поранено молодого хлопця, є пошкодження

Російські окупанти двічі атакували Краматорськ на Донеччині. Внаслідок ударів є постраждалий та пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.
У відомстві уточнили, що о 13:05 російські війська за допомогою FPV-дрону з бойовою частиною завдали удару по приватному сектору міста.
Крім того, росіяни ударним БПЛА «Італмас» обстріляли відкриту місцевість в одному з мікрорайонів міста. Внаслідок обстрілу поранено хлопця 2004 року народження, також пошкоджено приватний будинок та автомобіль.
Раніше ми писали, що російська армія у четвер, 13 листопада, кілька разів обстріляла Миколаївську громаду на Донеччині.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
