Российский дрон попытался сбить Vampire и разбился сам

Российский дрон атакует гексакоптер Vampire.

Российский дрон Mavic 3 попытался сбить ударный гексакоптер Vampire, однако потерял управление и упал. Украинский дрон не получил повреждений и успешно вернулся на базу.



Видео инцидента опубликовал архив кадров российско-украинской войны WarArchive.



По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки противник нанес один ракетный и 35 авиаударов, применил пять ракет и сбросил 104 управляемые авиабомбы.



Кроме того, российские войска осуществили 3 469 обстрелов, из них 91 — с применением реактивных систем залпового огня, и задействовали 2 452 дрона-камикадзе.



Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»