В Укрэнерго сообщили, когда будут действовать графики в субботу

В субботу, 22 ноября, во всех регионах Украины будут введены графики отключения электроэнергии. Причина введения ограничений – последствия предыдущих массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты. Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.



Как отмечается, графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59 – объемом от 1 до 3,5 очередей. Для промышленных потребителей также будут вводить графики ограничения мощности в течение всех суток.



«Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что 21 ноября в результате аварийного отключения без света остался город Краматорск Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»