Трамп уверен, что Украина потеряет Донбасс. Фото: Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина потеряет все территории Донецкой и Луганской областей «за короткий промежуток времени». Об этом он заявил в радиоинтервью Fox News.



«Похоже, им придется отказаться от части территории, которую они не потеряли в войне», — сказал ведущий в разговоре с Трампом о проекте мирного плана, который был передан 20 ноября президенту Владимиру Зеленскому.



Трамп заявил, что Украина потеряет Донбасс в ближайшее время.



«Они потеряют ее (территорию) в ближайшее время, да», — добавил президент США.



Ранее мы писали, что Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке Вашингтона, может активизировать дипломатию.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»