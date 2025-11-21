Трамп упевнений, що Україна втратить Донбас. Фото: Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна втратить усі території Донецької та Луганської областей «за короткий проміжок часу». Про це він заявив у радіоінтерв'ю Fox News.



«Схоже, їм доведеться відмовитися від частини території, яку вони не втратили у війні», — сказав ведучий у розмові з Трампом про проєкт мирного плану, який було передано 20 листопада президенту Володимиру Зеленському.



Трамп заявив, що Україна втратить Донбас найближчим часом.



«Вони втратять її (територію) найближчим часом, так», — додав президент США.



Раніше ми писали, що Володимир Зеленський офіційно одержав від американської сторони проєкт плану, який, за оцінкою Вашингтона, може активізувати дипломатію.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»