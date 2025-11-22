Россия запустила одну ракету и более 100 БПЛА. ПВО сбила 89 целей

ПВО сбила 89 БПЛА. Фото: Википедия

Российская армия в ночь на 22 ноября атаковала Украину баллистическую ракету и 104 БПЛА. Противовоздушная оборона сбила 89 беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 22 ноября (с 19:00 21 ноября) противник атаковал одной баллистической ракетой Искандер-М из Крыма, и 104 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов из направлений: Орел, Брянск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — аннексированный Крым и оккупированный Донецк, около 65 из них — «шахеды», говорится в сообщении.



По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила 89 БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке Украины.





Кроме того, зафиксировано попадание 13 ударных БПЛА на 15 локациях, а также баллистической ракеты на одной локации.



Ранее мы писали, что в Донецкой области за минувшие сутки, 21 ноября, погиб один человек и еще один пострадал в Константиновке.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»