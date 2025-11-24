Румыния дважды поднимала F-16 из-за ночной атаки РФ по югу Одесской области

Румыния дважды поднимала истребители в ночь на 24 ноября после очередной атаки российских дронов по югу Украины, практически у самой румынской границы. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства обороны Румынии.

По данным ведомства, румынские радиолокационные системы зафиксировали воздушные объекты, двигавшиеся в направлении Измаила. На экстренный вылет были подняты два немецких истребителя Eurofighter Typhoon, которые в этот период выполняли патрульную миссию в регионе.



После проверки воздушной обстановки и подтверждения отсутствия нарушений воздушного пространства Румынии самолеты вернулись на базу. Спустя некоторое время радары зафиксировали новые цели — примерно в 30 километрах к северу от острова Змеиный.



Траектория могла указывать на возможное движение в сторону Вилково, Килии или Измаила. На этот раз Румыния оперативно задействовала два собственных истребителя F-16 Fighting Falcon и разослала предупреждение RO-Alert жителям северной части уезда Тулча.



Как уточнили в Минобороны, «самолеты F-16 наблюдали воздушные цели на различных дистанциях от Измаила и фиксировали взрывы на территории Украины. Нарушений воздушного пространства Румынии беспилотниками не зарегистрировано». После выполнения задачи истребители вернулись на авиабазу.



Эта ситуация стала уже не первой за неделю: 22 ноября Румыния также поднимала истребители после ударов РФ по югу Одесской области, а ранее один из российских беспилотников пересек территорию Румынии и Молдовы во время массированной атаки по Украине.



Местные одесские ресурсы отмечают, что в ночь на 24 ноября удары пришлись по гражданской портовой инфраструктуре, в результате чего было повреждено оборудование. На одном из неэксплуатируемых судов возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. Сообщений о погибших или пострадавших не поступало.

Напомним, российская армия в ночь на 24 ноября запустила 162 БПЛА с шести направлений. Противовоздушная оборона сбила 125 дронов.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»