Сили ППО збили за ніч 125 дронів

ППО збила 125 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч проти 24 листопада запустила 162 БПЛА з шести напрямків. Протиповітряна оборона збила 125 дронів. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 24 листопада (з 19:00 23 листопада) противник атакував 162 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів з напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — Крим, понад 80 з них — «шахеди», — йдеться у повідомленні.



Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 125 БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході України.





Крім того, зафіксовано влучення 37 ударних БПЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації. Найбільше постраждали об'єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства у Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській областях.



Раніше ми писали, що у Дніпропетровській області зафіксовано загиблих та поранених внаслідок вчорашніх російських атак.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»