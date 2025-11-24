Румунія двічі піднімала F-16 через нічну атаку РФ на Одеську область

Румунія двічі піднімала винищувачі в ніч на 24 листопада після чергової атаки російських дронів на півдні України, практично біля самого румунського кордону. Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства оборони Румунії.

За даними відомства, румунські системи радіолокації зафіксували повітряні об'єкти, що рухалися в напрямку Ізмаїла. На екстрений виліт було піднято два німецькі винищувача Eurofighter Typhoon, які в цей період виконували патрульну місію в регіоні.



Після перевірки повітряної обстановки та підтвердження відсутності порушень повітряного простору Румунії літаки повернулися на базу. Через деякий час радари зафіксували нові цілі — приблизно за 30 кілометрів на північ від острова Зміїний.



Траєкторія могла вказувати на можливий рух у бік Вилкового, Кілії чи Ізмаїла. Цього разу Румунія оперативно задіяла два винищувачі F-16 Fighting Falcon і розіслала попередження RO-Alert жителям північної частини повіту Тулча.



Як уточнили в Міноборони, «літаки F-16 спостерігали повітряні цілі на різних дистанціях від Ізмаїла та фіксували вибухи на території України. Порушень повітряного простору Румунії безпілотниками не зареєстровано». Після виконання завдання винищувачі повернулися на авіабазу.



Ця ситуація стала вже не першою за тиждень: 22 листопада Румунія також піднімала винищувачі після ударів РФ по півдню Одеської області, а раніше один із російських безпілотників перетнув територію Румунії та Молдови під час масованої атаки по Україні.



Місцеві одеські ресурси зазначають, що в ніч на 24 листопада удари припали по цивільній портовій інфраструктурі, внаслідок чого було пошкоджено обладнання. На одному з неексплуатованих суден виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Повідомлень про загиблих чи постраждалих не надходило.

Нагадаємо, російська армія у ніч на 24 листопада запустила 162 БПЛА з шести напрямків. Протиповітряна оборона збила 125 дронів.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»