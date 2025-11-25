Киев согласовал условия мира: ожидание ответа Москвы затягивается

Фото: CBS News

Украина согласилась на предложенный США мирный план, пишет со ссылкой на американских чиновников CBS News. Переговоры параллельно проходили в Абу-Даби, где министр армии США Дэн Дрисколл встретился с российскими представителями.



Американская и украинская делегации отмечают прогресс и ждут реакции Москвы, которая пока не комментирует договоренности.



По словам советника президента Рустема Умерова, стороны достигли общего понимания, однако некоторые детали еще требуют уточнения. Киев рассчитывает, что Владимир Зеленский сможет посетить Вашингтон до конца ноября для финального утверждения соглашения.



Умеров сообщил, что в Женеве стороны согласовали основные условия документа. Сейчас США работают над обновленной версией 28-пунктного предложения Белого дома. Украина ожидает поддержки европейских партнеров и готовится к заключению сделки при участии президента Трампа.

Напомним, украинская, американская и европейская делегации провели встречу 23 ноября, чтобы обсудить предложенный США многоуровневый мирный план по прекращению войны.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»