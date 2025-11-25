Київ погодив умови миру: очікування відповіді Москви затягується

Фото: CBS News

Україна погодилася на запропонований США мирний план, пише з посиланням на американських чиновників CBS News. Переговори паралельно проходили в Абу-Дабі, де міністр армії США Ден Дрісколл зустрівся з російськими представниками.



Американська та українська делегації відзначають прогрес і чекають на реакцію Москви, яка поки не коментує домовленості.



За словами радника президента Рустема Умерова, сторони досягли загального розуміння, проте деякі деталі ще потребують уточнення. Київ розраховує, що Володимир Зеленський зможе відвідати Вашингтон до кінця листопада для фінального затвердження угоди.



Умеров повідомив, що у Женеві сторони узгодили основні умови документа. Наразі США працюють над оновленою версією 28-пунктної пропозиції Білого дому. Україна очікує на підтримку європейських партнерів і готується до укладання угоди за участю президента Трампа.

Нагадаємо, українська, американська та європейська делегації провели зустріч 23 листопада, щоб обговорити запропонований США багаторівневий мирний план щодо припинення війни.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»