Єрмак очолив переговорників — що обговорять у Швейцарії 23 листопада

Українська, американська та європейська делегації проведуть зустріч 23 листопада, щоб обговорити запропонований США багаторівневий мирний план щодо припинення війни. Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Президент України Володимир Зеленський 22 листопада заявив, що нову українську переговорну групу очолить голова Офісу президента Андрій Єрмак. За словами Зеленського, саме він керуватиме командою, сформованою «для комплексного обговорення пропозицій наших партнерів та захисту інтересів України».

До розширеного складу української делегації увійшли ключові представники силового та дипломатичного блоку: секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умеров; начальник ГУР генерал-лейтенант Кирило Буданов; начальник Генерального штабу генерал-майор Андрій Гнатов; голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко; перший заступник глави МЗС Сергій Кислиця; перший заступник секретаря РНБО Євген Острянський; заступник голови СБУ Олександр Покланд; радник керівника ВП Олександр Бевз.

Зеленський наголосив, що делегації України, США, Великої Британії, Франції та Німеччини зберуться у Швейцарії, щоб розглянути запропонований мирний план із 28 пунктів, зазначивши, що «торгів про суверенітет України бути не може».

Зазначається, що представник США підтвердив участь у переговорах міністра армії США Деніела Дріскола, якого президент Дональд Трамп делегував на мирні переговори. Дрісколл прибув до Женеви разом зі спецпосланцем США на Близькому Сході Стівом Уіткоффом та держсекретарем Марко Рубіо.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або украй важка зима — і подальші ризики.

