ЗМІ: Міністр армії США зустрічається з російською делегацією в ОАЕ

Міністр армії США Ден Дрісколл. Фото з відкритих джерел

Міністр армії США Ден Дрісколл знаходиться в Абу-Дабі для участі в переговорах з представниками Росії. Про це повідомила телекомпанія CBS News, посилаючись на джерела, знайомі з організацією зустрічей.



Як зазначається, перша бесіда Дріскола з російською делегацією пройшла напередодні ввечері і тривала кілька годин. Наступний раунд обговорень призначено на сьогодні. Американський чиновник, коментуючи ситуацію для CBS News, наголосив, що зустріч 25 листопада була запланована «щоб обговорити мирний процес та прискорити переговори».



Залишається невідомим, хто саме входить до складу американської делегації, яка перебуває в Еміратах. Видання пише, що переговори відбуваються на тлі активізації зусиль адміністрації Трампа домогтися припинення вогню у майже чотирирічному конфлікті між Росією та Україною.

Представники США паралельно ведуть діалог із офіційними представниками обох сторін. CBS News повідомляє, що у неділю американські та українські офіційні особи обговорювали ймовірність візиту президента України Володимира Зеленського до США вже цього тижня, проте підтвердженого графіка поки що немає.

Наскільки близькі Москва та Київ до можливої угоди, поки що залишається неясним, зазначає видання.

Нагадаємо, у минулі вихідні Ден Дрісколл брав участь у женевських переговорах разом із держсекретарем Марко Рубіо, спецпредставником президента Стівом Уіткоффом, а також дипломатами України та країн-союзників Європи.

Зустріч в Абу-Дабі відбулася після нещодавнього візиту Дріскола до Києва.



Ден Дрісколл — ветеран армії США та підприємець, який очолює Міністерство армії з лютого 2025 року у другій адміністрації президента Дональда Трампа.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»