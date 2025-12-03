В России вновь взорвали участок нефтепровода «Дружба» — ГУР

Момент взрыва нефтепровода «Дружба».

В России снова произошёл взрыв на участке нефтепровода «Дружба», по которому Москва продолжает поставлять нефть в ряд европейских стран, подпитывая свои финансовые и военные возможности, сообщает «Громадське».



Как сообщил источник в ГУР, атака была осуществлена в ночь на 1 декабря недалеко от населённого пункта Казинские Выселки, на участке нефтепровода Таганрог–Липецк.

На території росії укотре вибухнув нафтопровід «Дружба». Про це hromadske повідомили джерела в ГУР МО



Відео: надане hromadske pic.twitter.com/B01MIIGlGK — hromadske (@HromadskeUA) December 3, 2025



По его словам, для уничтожения фрагмента трубопровода использовали взрывчатку с дистанционным подрывом, а также дополнительные горючие смеси для усиления пожара и увеличения ущерба.

Ранее нефтепровод «Дружба» возобновил работу после атаки дронов.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»