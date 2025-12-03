В Росії знову підірвали ділянку нафтопроводу «Дружба» — ГУР

Момент вибуху нафтопроводу «Дружба».

В Росії знову стався вибух на ділянці нафтопроводу «Дружба», по якому Москва продовжує постачати нафту до низки європейських країн, підтримуючи свої фінансові та військові можливості, повідомляє «Громадське».



Як повідомив джерело у ГУР, атака відбулася в ніч на 1 грудня поблизу населеного пункту Казінскіє Висєлкі на ділянці нафтопроводу Таганрог — Липецьк.

На території Росії вкотре вибухнув нафтопровід «Дружба». Про це повідомили у ГУР МО.



Відео: надані hromadske pic.twitter.com/B01MIIGlGK — hromadske (@HromadskeUA) December 3, 2025



За словами джерела, для знищення фрагмента трубопроводу використали вибухівку з дистанційним підривом, а також додаткові горючі суміші для посилення пожежі та збільшення збитків.

Раніше нафтопровід «Дружба» відновив роботу після атаки дронів.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»