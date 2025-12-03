Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
В Росії знову підірвали ділянку нафтопроводу «Дружба» — ГУР
03 грудня 2025, 12:52

В Росії знову стався вибух на ділянці нафтопроводу «Дружба», по якому Москва продовжує постачати нафту до низки європейських країн, підтримуючи свої фінансові та військові можливості, повідомляє «Громадське».

Як повідомив джерело у ГУР, атака відбулася в ніч на 1 грудня поблизу населеного пункту Казінскіє Висєлкі на ділянці нафтопроводу Таганрог — Липецьк.


За словами джерела, для знищення фрагмента трубопроводу використали вибухівку з дистанційним підривом, а також додаткові горючі суміші для посилення пожежі та збільшення збитків.

Раніше нафтопровід «Дружба» відновив роботу після атаки дронів.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

