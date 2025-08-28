Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Венгрия запретила въезд украинскому командиру Бровди из-за ударов по нефтепроводу «Дружба»

28 августа 2025, 14:58

Венгрия запретила въезд украинскому командиру Бровди из-за ударов по нефтепроводу «Дружба»

Венгрия запретила въезд в страну командующему Сил беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди за атаки на нефтепровод «Дружба».

Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан подтвердил, что украинский военный командир, которому Будапешт запретил въезд из-за атак на нефтепровод «Дружба», — это этнический венгр, командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, известный под позывным «Мадяр».

Об этом 28 августа Балаж Орбан сообщил изданию 444.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объявил о запрете въезда в страну командиру украинского подразделения, который совершил «последнее нападение» на «Дружбу», не называя конкретного имени.

«Этому украинскому гражданину не будет разрешено въезжать в Венгрию и Шенгенскую зону в течение ближайших лет», — отметил он.

Он также подчеркнул, что Будапешт рассматривает каждую атаку на энергетическую безопасность как «атаку на суверенитет и это не может остаться без последствий».

Роберт Бровди родился на Закарпатье, является этническим венгром и выбрал себе позывной «Мадьяр». Он основал подразделение «Птицы Мадьяра», которое специализируется на применении БПЛА. 3 июня 2025 года Бровди назначили командующим Сил беспилотных систем ВСУ.

Силы обороны Украины атаковали нефтепровод «Дружба» в РФ, по которому Словакия и Венгрия получает российскую нефть, по меньшей мере трижды — 13, 18 и 22 августа.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что «открытые нападки» и угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес его страны «не останутся без последствий».

«Президент Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что нефтепровод “Дружба” не работает, потому что мы не поддерживаем их членство в ЕС. Это также свидетельствует о том, что венгры приняли правильное решение», — отметил Орбан.

Он также отметил, что Украина «не может попасть в ЕС путем шантажа, бомбардировок и угроз».

«Тень от слов Зеленского будет длинной», — отметил он.

