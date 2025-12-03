Ракета «Искандер-М» разрушила административное здание и жилые дома в Кривом Роге

Фото: ГСЧС Украины

Вечером, 3 декабря, город Кривой Рог подвергся ракетному удару со стороны России. По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, по административному зданию была выпущена баллистическая ракета, предположительно типа «Искандер-М».



В результате атаки травмы получили четыре человека, включая ребенка. На месте происшествия спасатели оказали пострадавшим необходимую помощь, пожар был ликвидирован, продолжаются работы по устранению последствий удара.

Фото: ГСЧС Украины



Помимо административного здания, повреждения получили многоэтажные жилые дома. Также загорелись гаражи, разрушена часть инфраструктуры.



В Никопольском районе в результате обстрела пострадали трое человек, в том числе девочка. Спасатели оказали помощь всем пострадавшим, после чего их передали медикам для дальнейшей госпитализации. В районе повреждены два учебных заведения, две автозаправки и частные дома.



В Синельниковском районе зафиксированы разрушения инфраструктуры и повреждения частного жилья. На местах продолжают работать спасатели.

Напомним, сегодня, 3 декабря, российские военные сбросили на Славянск девять авиабомб.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»