Дев'ять авіабомб по Слов'янську: поранено восьмеро людей, серед них — діти

В результаті серії ударів по Слов'янську поранено щонайменше вісім людей, серед них двоє дітей. Про це повідомляє Донецька ОВА.



За даними адміністрації, сьогодні, 3 грудня, російські військові скинули на місто дев'ять авіабомб. Одна з них влучила у житлову двоповерхівку, пошкодивши кілька поверхів та прилеглу територію. Усі поранені перебувають під наглядом медиків та отримують необхідну допомогу.



Місцева влада нагадує, що безпечних місць на Донеччині давно не залишилося, і закликають усіх цивільних своєчасно евакуюватися.

Фото: Донецька ОВА

Раніше ми писали, що внаслідок російського удару по двоповерховому будинку у Слов'янську під завалами опинилися люди.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»