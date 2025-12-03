Ракета «Іскандер-М» зруйнувала адміністративну будівлю та житлові будинки у Кривому Розі

Фото: ДСНС України

Увечері, 3 грудня, місто Кривий Ріг зазнало ракетного удару з боку Росії. За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій України, по адміністративній будівлі було випущено балістичну ракету, імовірно типу «Іскандер-М».



Внаслідок атаки травми отримали чотири особи, включаючи дитину. На місці події рятувальники надали постраждалим необхідну допомогу, пожежу було ліквідовано, продовжуються роботи з усунення наслідків удару.

Фото: ДСНС України



Крім адміністративної будівлі, пошкоджень зазнали багатоповерхові житлові будинки. Також спалахнули гаражі, зруйновано частину інфраструктури.



У Нікопольському районі внаслідок обстрілу постраждали троє людей, зокрема дівчинка. Рятувальники надали допомогу всім постраждалим, після чого їх передали медикам для подальшої госпіталізації. У районі пошкоджено два навчальні заклади, дві автозаправки та приватні будинки.



У Синельниківському районі зафіксовано руйнування інфраструктури та пошкодження приватного житла. На місцях продовжують працювати рятувальники.

Нагадаємо, сьогодні, 3 грудня, російські військові скинули на Слов'янськ дев'ять авіабомб.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»