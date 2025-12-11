Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Россия сбросила авиабомбу на магазин в Сумской области: двое погибших
11 декабря 2025, 14:14

Россия сбросила авиабомбу на магазин в Сумской области: двое погибших

Последствия сброса авиабомбы РФ. Последствия сброса авиабомбы РФ.

В Великописаревской громаде оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на местный магазин в тот момент, когда внутри находились люди. Об этом сообщила Сумская ОВА.

В результате удара погибли двое — продавщица и местная жительница. Спасатели деблокировали их тела из-под завалов. Еще одна продавщица, которая в момент взрыва также была внутри, чудом выжила.

Пострадали два человека. Одну женщину с ранениями доставили в больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

«Враг сознательно бьет по тому, что должно быть безопасным для жизни. Искренние соболезнования всем, кто сегодня потерял близких», — отметили в ОВА.

Напомним, за 10 декабря россияне ранили пять жителей Донецкой области

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

