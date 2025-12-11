Россия сбросила авиабомбу на магазин в Сумской области: двое погибших

В Великописаревской громаде оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на местный магазин в тот момент, когда внутри находились люди. Об этом сообщила Сумская ОВА.
В результате удара погибли двое — продавщица и местная жительница. Спасатели деблокировали их тела из-под завалов. Еще одна продавщица, которая в момент взрыва также была внутри, чудом выжила.
Пострадали два человека. Одну женщину с ранениями доставили в больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.
«Враг сознательно бьет по тому, что должно быть безопасным для жизни. Искренние соболезнования всем, кто сегодня потерял близких», — отметили в ОВА.
Напомним, за 10 декабря россияне ранили пять жителей Донецкой области.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
