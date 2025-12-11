Путін заявив про «захоплення» Сіверська: у ЗСУ відповіли на слова голови Кремля

Ситуація у Сіверську. Фото: карта DeepState

Місто Сіверськ Донецької області залишається під контролем Сил оборони України. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив речник угруповання військ «Схід» Григорій Шаповал.



За його словами, російські війська малими групами намагаються інфільтруватися у місто, використовуючи несприятливі погодні умови.



«Однак більшість цих підрозділів знищується ще на підходах. Протидиверсійні заходи Сил оборони України продовжуються», – сказав Шаповал.



В угрупованні військ «Схід» зазначили, що зараз окупанти не можуть захопити та знищити завдяки зброї.



«Тому ворог використовує свої фейкові ресурси. Потрібно довіряти лише офіційним джерелам інформації», – заявили в УВ «Схід».



11 грудня голова Кремля Володимир Путін після доповіді начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова заявив, що російська армія нібито «захопила» Сіверськ.

Нагадаємо, що раніше у 54-й механізованій бригаді ЗСУ заявили, що невеликим окремим групам російських військ вдається проникати у підвали багатоповерхівок у Сіверську.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко