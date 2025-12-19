Из-за аварии Дружковка осталась без света

В связи с проведением аварийных работ город Дружковка Краматорского района Донецкой области сегодня остался без услуги электроснабжения.
Как сообщила городская военная администрация со ссылкой на диспетчера РЭС, ориентировочно электроснабжение в Дружковке собираются восстановить завтра, 20 декабря, к 17:00.
Ранее сообщалось, что часть города Краматорск в Донецкой области из-за аварийного отключения осталась без электроснабжения.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях