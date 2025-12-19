Через аварію Дружківка залишилася без світла

У зв'язку з проведенням аварійних робіт місто Дружківка Краматорського району Донецької області сьогодні залишилося без послуги електропостачання.

Як повідомила міська військова адміністрація з посиланням на диспетчера РЕМ, орієнтовно електропостачання у Дружківці збираються відновити завтра, 20 грудня, до 17:00.

Раніше повідомлялося, що частина міста Краматорськ на Донеччині через аварійне відключення залишилася без електропостачання.