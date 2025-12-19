За неделю волонтеры эвакуировали из Дружковки и Алексеево-Дружковки более 50 человек

Из Дружковки и Алексеево-Дружковки волонтёры за неделю эвакуировали более 50 человек. Фото: ГВА

Сотрудники Благотворительного фонда «Хаустов» и проекта «Дорога жизни» за последнюю неделю в рамках консорциума STEEL организовали выезд в относительно безопасные регионы страны более 50 жителей города Дружковка и поселка Алексеево-Дружковка Краматорского района Донецкой области. Об этом сегодня сообщила Дружковская городская военная администрация.

Отмечается, что среди эвакуированных были и семьи с детьми, и люди с ограниченной мобильностью.

В Дружковской ГВА подчеркнули, что ежедневные обстрелы создают постоянную угрозу гражданскому населению, а пребывание в зоне поражения с каждым днем несет все большие риски.

«Именно поэтому мы непрерывно взаимодействуем с волонтерскими и благотворительными организациями, чтобы поддержка была доступна каждому независимо от возраста или социального статуса», — говорится в сообщении ГВА.

Напомним, в связи с проведением аварийных работ город Дружковка Краматорского района Донецкой области сегодня остался без услуги электроснабжения. Восстановить электроснабжение в Дружковке собираются завтра, 20 декабря, ориентировочно к 17:00.