За тиждень волонтери евакуювали з Дружківки та Олексієво-Дружківки понад 50 осіб

З Дружківки та Олексієво-Дружківки волонтери за тиждень евакуювали понад 50 людей. Фото: МВА

Співробітники Благодійного фонду «Хаустов» та проекту «Дорога життя» за останній тиждень у рамках консорціуму STEEL організували виїзд до відносно безпечних регіонів країни понад 50 мешканців міста Дружківка та селища Олексієво-Дружківка Краматорського району Донецької області. Про це сьогодні повідомила Дружківська міська військова адміністрація.

Наголошується, що серед евакуйованих були і сім'ї з дітьми, і люди з обмеженою мобільністю.

У Дружківській МВА наголосили, що щоденні обстріли становлять постійну загрозу цивільному населенню, а перебування в зоні ураження з кожним днем несе все більші ризики.

«Саме тому ми безперервно взаємодіємо з волонтерськими та благодійними організаціями, щоб підтримка була доступна кожному незалежно від віку чи соціального статусу», — йдеться у повідомленні МВА.

Нагадаємо, у зв'язку з проведенням аварійних робіт місто Дружківка Краматорського району Донецької області сьогодні залишилося без послуги електропостачання. Відновити електропостачання у Дружківці планують завтра, 20 грудня, орієнтовно до 17:00.