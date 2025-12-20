За сутки по Запорожской области — 713 ударов: ранены 10 человек

Фото: Запорожская ОВА

В результате массированных вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району ранены 10 человек. Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

В течение суток российские войска нанесли 713 ударов по 19 населенным пунктам Запорожской области. В частности, зафиксировано 19 авиационных ударов по Запорожью, Гуляйполю, Орехову, Преображенке, Воздвижевке и Новоданиловке.



Еще 418 атак были совершены с применением беспилотников различных типов, преимущественно FPV. Под ударами оказались Запорожье, Кушугум, Марьяновка, Степногорск, Приморское, Степовое, Гуляйполе, Новоандреевка, Новоданиловка, Малая Токмачка, Чаривное, Варваровка, Солодкое, Щербаки, Белогорье и Доброполье.



Кроме того, оккупанты шесть раз обстреляли территории Гуляйполя и Доброполья из реактивных систем залпового огня. Еще 270 артиллерийских ударов пришлись по ряду населенных пунктов, включая Степногорск, Приморское, Степовое, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Варваровку, Щербаки, Белогорье, Доброполье и Солодкое.



Всего за сутки поступило 177 сообщений о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры. В областной администрации предупреждают, что угроза ударных беспилотников сохраняется по всей территории региона. В Запорожье и области объявлена воздушная тревога.

Напомним, в Запорожской области Легион «Свобода России» взорвал важную ж/д артерию оккупантов.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»