«Азов» и ВСУ отбили штурм российских морпехов под Добропольем: оккупанты кинули в бой бронетехнику и даже лошадей – «Мадяр»

Ситуация под Добропольем. Фото: карта DeepState

Российские оккупанты силами 40-й и 155-й бригад морской пехоты ВС РФ провели штурм на Добропольском направлении. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди.



Для штурма войска России использовали 24 единицы бронетехники – танки, БТР, ББМ – и несколько десятков мотоциклов и квадроциклов. Совместными усилиями, силами и средствами 1-й корпус «Азов» НГУ, приданные подразделения и СБС отбили штурм и уничтожили всю технику захватчиков.



«Даже лошади были. Лошадей жалко», – отметил Бровди.

Напомним, что ВСУ продвинулись вдоль трассы на окраине города Покровск Донецкой области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко