Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
ВСУ продвинулись вдоль трассы на окраине Покровска – ISW
22 декабря 2025, 17:03

ВСУ продвинулись вдоль трассы на окраине Покровска – ISW

Ситуация в районе Покровска. Фото: карта ISW Ситуация в районе Покровска. Фото: карта ISW

ВСУ недавно продвинулись на Покровском направлении. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.

Геолокационные кадры, опубликованные 20 декабря, свидетельствуют о том, что украинские войска продвинулись вдоль трассы М-30 Селидово-Покровск на западной окраине города Покровск Донецкой области.

По данным Генерального штаба ВСУ, на Покровском направлении за минувшие сутки зафиксировали 57 боестолкновений, в частности в районе Покровска.

Напомним, что в ВСУ ответили на слова главы Кремля Владимира Путина о «захвате» половины города Лиман на Донетчине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

ТЕГИ

Места
Покровск
Организации
Всу ISW
Прочее
Трасса Война ситуация на фронте продвижение ВСУ
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
18:04
Россиянин пожалел, что в оккупированном Донецке не играет «Шахтёр»
16:16
Украинская ракета ударила по пункту базирования плавсредств оккупантов в аннексированном Крыму
15:39
ВСУ поразили склад боеприпасов, склад и места пусков БПЛА на временно захваченной Донетчине
12:26
В Мариуполе слышны взрывы: работает российская ПВО
08:25
Армия РФ оккупировала Звановку и продвинулась в Донецкой области
16:07
Оккупация породила беспредел: рынки Мариуполя под контролем криминала
13:33
Украина требует немедленного возвращения полусотни жителей Сумщины, которых оккупанты вывезли в РФ
12:56
ВСУ нанесли удар по инфраструктуре оккупантов в Донецкой области
12:45
Российские оккупанты открыли продажу билетов в Мариупольском драмтеатре, который сами ранее уничтожили авиабомбами
11:54
Дроны СБУ поразили два российских самолета Су-27 в оккупированном Крыму
22:36
Оккупанты разбомбили и разграбили турецкое предприятие в Мариуполе
15:54
Новое оправдание оккупации: почему обещания Путина не решают водный кризис на Донбассе
12:59
Оккупанты сократили на 84% количество работников Мариупольского металлургического комбината: в СМИ рассказали, что известно
18:17
Блокировка связи в оккупации. Известно, как украинцы могут дозвониться родным в Украину
15:05
ВСУ поразили склад беспилотников и сосредоточение живой силы российской армии в оккупированных Макеевке и Донецке
13:13
СБУ ударила по технике РФ в Бельбеке на сотни миллионов долларов
13:02
В Алчевске массово распространяется стрептодермия среди школьников
09:59
Оккупанты «дарят» дома украинцев семьям российских ядерщиков
21:21
В оккупированном Донецке сообщили об атаках БПЛА и взрывах
18:09
Донецк собираются расширять за счет разрушенной Марьинки
17:03
В оккупированном Луганске объявили о ликвидации десятков домов
16:50
Захватчики используют железную дорогу на оккупированной Донетчине для транзита оружия
14:00
Путин «узаконил» изъятие жилья украинцев на оккупированных территориях до 2030 года
13:03
В Мелитополе доступ к пенсиям ограничили онлайн-записью
12:00
Шахты, заводы и логистика: Россия выстраивает военную экономику на захваченных территориях
20:55
Дроны атаковали оккупированный Донецк: над городом поднимался черный дым
14:55
В Крыму «национализировали» имущество Александра Усика: его обвинили в поддержке ВСУ
14:04
В Пологах погибла женщина: оккупанты заявляют об обстрелах
12:28
Фрески оккупантов и музей памяти: два разных Мариуполя
12:12
На ВОТ учителей оставляют без зарплат — данные ЦНС
все новости
19:59
Украинская армия зачистила еще полкилометра в Купянске – Зеленский
19:24
Зеленский ответил, сколько сейчас российских оккупантов в Покровске
18:28
Штурмовиков РФ везли на «мясной штурм» в наручниках
18:14
«Азов» и ВСУ отбили штурм российских морпехов под Добропольем: оккупанты кинули в бой бронетехнику и даже лошадей – «Мадяр»
18:04
Россиянин пожалел, что в оккупированном Донецке не играет «Шахтёр»
17:37
ВСУ ликвидировали бывшего российского «журналиста», который воевал против Украины под Северском
17:03
ВСУ продвинулись вдоль трассы на окраине Покровска – ISW
16:34
Окопы XXI века: почему базовое пехотное оружие снова решает исход боя
16:16
Украинская ракета ударила по пункту базирования плавсредств оккупантов в аннексированном Крыму
15:59
Мобильная группа ПВО сбила «Шахед» из пулемёта — видео
15:39
ВСУ поразили склад боеприпасов, склад и места пусков БПЛА на временно захваченной Донетчине
15:24
Силы обороны атаковали нефтяной терминал в Краснодарском крае России
15:14
«Белый ангел» эвакуировал жителей из Покровского района
14:59
Украина получила тепловую электростанцию из Литвы
14:44
Экс-директора Лиманского лесхоза подозревают в переплате 1,6 миллиона гривен на закупке дров
14:14
Украина получила 2,3 млрд евро от ЕС по программе Ukraine Facility
14:04
Зеленский анонсировал новые санкции против ВПК РФ и ее союзников
13:52
ГУР поразили еще один Су-30 в Липецкой области РФ
13:43
РФ накопила около 2000 дронов: возможны массированные удары
13:32
В Раде создают рабочую группу по выборам президента в условиях военного положения
13:25
Оккупанта и командира бригады «Эспаньола» Орлова застрелили на даче в оккупированном Крыму
13:08
ВСУ зафиксировали штурм россиян на лошадях: дрон нанёс удар
12:58
Видео заправки после пожара: последствия ударов УМПК по Дружковке
12:26
В Мариуполе слышны взрывы: работает российская ПВО
12:03
Рецидивист намеревался взорвать правоохранителей во Львове
11:44
Переговоры США и РФ во Флориде завершились без конкретных решений
11:31
Оккупанты атаковали порт «Южный»: загорелись контейнеры с мукой и маслом
11:29
Вэнс: возможная потеря Донецка остается главным препятствием для переговоров
11:12
Запрос о службе Ермака в ВСУ завис: ответа Минобороны нет
10:51
В Серебрянке сложная ситуация: Силы обороны удерживают позиции, оккупанты несут потери
все новости
ВИДЕО
Россияне пытаются снять наручники во время отправки на штурм. Штурмовиков РФ везли на «мясной штурм» в наручниках
22 декабря, 18:28
Вид на «Донбасс Арену» в оккупированном Донецке сегодня. Россиянин пожалел, что в оккупированном Донецке не играет «Шахтёр»
22 декабря, 18:04
Уничтожение «Шахеда». Мобильная группа ПВО сбила «Шахед» из пулемёта — видео
22 декабря, 15:59
Экипаж «Белый ангел» эвакуировал пятерых человек из Покровского района. Фото: скриншот «Белый ангел» эвакуировал жителей из Покровского района
22 декабря, 15:14
Были поражены два Су-30 в Липецкой области РФ. Фото: скриншот ГУР поразили еще один Су-30 в Липецкой области РФ
22 декабря, 13:52
«Шахед» атакует мост в Маяках. РФ накопила около 2000 дронов: возможны массированные удары
22 декабря, 13:43

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор