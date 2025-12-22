ВСУ продвинулись вдоль трассы на окраине Покровска – ISW

Ситуация в районе Покровска. Фото: карта ISW

ВСУ недавно продвинулись на Покровском направлении. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.



Геолокационные кадры, опубликованные 20 декабря, свидетельствуют о том, что украинские войска продвинулись вдоль трассы М-30 Селидово-Покровск на западной окраине города Покровск Донецкой области.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Покровском направлении за минувшие сутки зафиксировали 57 боестолкновений, в частности в районе Покровска.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко