Удар по ТЭЦ под Харьковом: перебои с теплом и транспортом
24 декабря 2025, 12:32

Удар по ТЭЦ под Харьковом: перебои с теплом и транспортом

Удар по ТЭЦ под Харьковом: перебои с теплом и транспортом

Российские войска нанесли серию прицельных ударов по теплоэлектроцентрали в ближайшем пригороде Харькова. В результате атаки в городе произошло резкое падение напряжения, что напрямую повлияло на систему теплоснабжения и работу общественного транспорта. Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

По его словам, в результате обстрела погиб один человек, также есть пострадавшие, которым оказывается медицинская помощь.

В настоящее время аварийные и профильные службы проводят дефектовку оборудования и оценивают фактический масштаб разрушений. В отдельных районах, где это технически возможно, город вынужденно переходит на режим «энергоострова», чтобы минимизировать последствия для жителей.

Из-за повреждения энергосистемы временно осложнена работа электротранспорта в районах Рогани, ХТЗ, Новой Баварии и Холодной Горы. Специалисты транспортных предприятий уже работают над стабилизацией ситуации.

Движение Харьковского метрополитена восстановлено и осуществляется в штатном режиме.

Кроме того, в городе введены графики аварийных отключений электроэнергии, о чём сообщили в «Харьковоблэнерго».

Городские власти призывают харьковчан сохранять спокойствие и с пониманием относиться к временным ограничениям.

«Важно доверять специалистам, которые выполняют свою работу в чрезвычайно сложных условиях», — подчеркнул Игорь Терехов.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Места
Харьков Харьковская область
удар по ТЭЦ

