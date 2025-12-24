Удар по ТЕЦ під Харковом: перебої з теплом і транспортом

Російські війська завдали серії прицільних ударів по теплоелектроцентралі в найближчому передмісті Харкова. Внаслідок атаки в місті сталося різке падіння напруги, що безпосередньо вплинуло на систему теплопостачання та роботу громадського транспорту. Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.



За його словами, внаслідок обстрілу загинула одна людина, також є постраждалі, яким надають медичну допомогу.



Наразі аварійні та профільні служби проводять дефектування обладнання та оцінюють фактичний масштаб руйнувань. У окремих районах, де це технічно можливо, місто вимушено переходить на режим «енергоострова», щоб мінімізувати наслідки для мешканців.



Через пошкодження енергосистеми тимчасово ускладнена робота електротранспорту в районах Рогані, ХТЗ, Нової Баварії та Холодної Гори. Спеціалісти транспортних підприємств вже працюють над стабілізацією ситуації



Рух Харківського метрополітену відновлено та здійснюється у штатному режимі.

Крім того, у місті введено графіки аварійних відключень електроенергії, про що повідомили у «Харківобленерго».



Міська влада закликає харків’ян зберігати спокій і з розумінням ставитися до тимчасових обмежень.

«Важливо довіряти фахівцям, які виконують свою роботу в надзвичайно складних умовах», — підкреслив Ігор Терехов.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»