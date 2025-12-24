Авиация ВСУ ударила по зданиям с российскими пилотами дронов в Покровске

Украинские истребители F-16. Фото: Воздушные силы ВСУ

Украинская авиация нанесла удары по двум зданиям с личным составом российских пилотов дронов в городе Покровск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе группировки войск «Восток».



Также армейская авиация поразила места сосредоточения личного состава оккупантов вблизи поселка Котляровка и села Григоровка на Донетчине.

Напомним, что ночью 24 декабря ВСУ поразили место хранения беспилотных катеров и склад полка армии РФ в оккупированных Крыму и Луганской области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко