Авіація ЗСУ вдарила по будівлях з російськими пілотами дронів у Покровську

Українські винищувачі F-16. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Українська авіація завдала ударів по двох будівлях з особовим складом російських пілотів дронів у місті Покровськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі угруповання військ «Схід».



Також армійська авіація уразила місця зосередження особового складу окупантів поблизу селища Котлярівка та села Григорівка на Донеччині.

Нагадаємо, що вночі 24 грудня ЗСУ уразили місце зберігання безпілотних катерів та склад полку армії РФ в окупованих Криму та Луганській області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко