Потери армии РФ превышают оценки Генштаба ВСУ на 300 тысяч, — российский военный эксперт

Противотанковые рвы заполнены «200-ми» россиянами.

Оценки потерь российской армии в войне против Украины существенно расходятся. Если по данным Генерального штаба ВСУ общие боевые потери противника на сегодняшний день превышают 1,2 миллиона человек, то в самой России звучат значительно более высокие цифры.



В частности, капитан третьего ранга и военный эксперт Максим Климов заявил, что количество погибших и пропавших без вести российских военнослужащих может достигать 1,5 миллиона человек, что примерно на 300 тысяч больше, чем следует из украинских официальных оценок.

Максим Климов, военный эксперт и капитан 3-го ранга в запасе.

Климов опирался на публично озвученные данные российских властей о численности личного состава, участвовавшего в войне с 2022 года. По его подсчётам, с учётом начальной группировки, мобилизации и последующих волн набора через фронт могли пройти около 2,2 миллиона человек.



При этом, как отмечает эксперт, на линии боевого соприкосновения в настоящее время находится порядка 700 тысяч российских военнослужащих.



«Возникает закономерный вопрос — куда делись остальные 1,5 миллиона?» — подчеркнул он.



Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что только за прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 860 российских оккупантов.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»