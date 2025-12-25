Втрати армії РФ перевищують оцінки Генштабу ЗСУ на 300 тисяч, — російський військовий експерт

Протитанкові рови заповнені «200-ми» росіянами.

Оцінки втрат російської армії у війні проти України суттєво різняться. За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника вже перевищили 1,2 мільйона осіб. Водночас у самій Росії озвучують значно вищі цифри.



Зокрема, капітан 3-го рангу та військовий експерт Максим Клімов заявив, що кількість загиблих і зниклих безвісти російських військовослужбовців може сягати 1,5 мільйона осіб, що приблизно на 300 тисяч більше, ніж випливає з оцінок Генштабу ЗСУ.

Максим Клімов, військовий експерт та капітан 3-го рангу у запасі.

Свої підрахунки Клімов базував на офіційних заявах російської влади щодо чисельності особового складу, залученого до війни з 2022 року. За його словами, з урахуванням початкового угруповання, мобілізації та наступних хвиль набору через фронт могли пройти близько 2,2 мільйона військових.



При цьому, як зазначає експерт, на лінії бойового зіткнення наразі перебуває близько 700 тисяч російських військовослужбовців.



«Логічно виникає запитання — куди зникли решта 1,5 мільйона?» — підкреслив він.



Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що лише за минулу добу Сили оборони України ліквідували 860 російських окупантів.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»