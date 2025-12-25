РФ хочет устроить «военные туры» на оккупированном Донбассе — The Times

Россия хочет превратить Донбасс в направление «военного туризма». Фото: Мариупольский горсовет

Россия разрабатывает проект «военного туризма» по Донбассу. Так называемый вице-премьер самопровозглашенной «ДНР» Кирилл Макаров заявил, что посетителей могут доставлять к «ключевым местам военной славы», и это несмотря на продолжающуюся войну.



Проект, по словам Макарова, является частью общероссийской программы Туризм и гостеприимство, запуск которой запланирован на 2026 год. На восстановление гостиниц и туристической инфраструктуры в Донецкой области планируют направить около одного миллиарда рублей, однако источники финансирования не уточняются.



В издании отметили, что Донетчина стала одним из главных эпицентров войны, которую Россия начала еще в 2014 году, а затем расширила полномасштабным вторжением в 2022-м. В регионе происходили одни из самых кровавых боев, в частности, за Бахмут, где, по оценкам, погибли десятки тысяч российских военных, прежде чем город был захвачен и практически уничтожен.



The Times пишет, что пока неясно, какие именно населенные пункты планируют включить в туристические маршруты и каким образом оккупационные власти собираются обеспечить безопасность посетителей. Глава Кремля Владимира Путина считает Донецкую и Луганскую области перспективными для развития туризма и призвал бизнес инвестировать в регион.



Важно отметить, что жители многих населенных пунктов Донбасса остаются без стабильного доступа к воде. Люди вынуждены копать колодцы или собирать дождевую воду, дополняя ограниченные запасы, привозимые автоцистернами.



Ранее мы писали, что глава кремля Владимир Путин вновь связал решение проблемы водоснабжения на оккупированных территориях Украины с дальнейшим продвижением российских войск. По его словам, ключевая инфраструктура находится за Славянском, который остается под контролем Украины, и без захвата этой территории вопрос якобы не может быть решен окончательно.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»