Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
РФ хочет устроить «военные туры» на оккупированном Донбассе — The Times
25 декабря 2025, 22:35

РФ хочет устроить «военные туры» на оккупированном Донбассе — The Times

Россия хочет превратить Донбасс в направление «военного туризма». Фото: Мариупольский горсовет Россия хочет превратить Донбасс в направление «военного туризма». Фото: Мариупольский горсовет

Россия разрабатывает проект «военного туризма» по Донбассу. Так называемый вице-премьер самопровозглашенной «ДНР» Кирилл Макаров заявил, что посетителей могут доставлять к «ключевым местам военной славы», и это несмотря на продолжающуюся войну.

Проект, по словам Макарова, является частью общероссийской программы Туризм и гостеприимство, запуск которой запланирован на 2026 год. На восстановление гостиниц и туристической инфраструктуры в Донецкой области планируют направить около одного миллиарда рублей, однако источники финансирования не уточняются.

В издании отметили, что Донетчина стала одним из главных эпицентров войны, которую Россия начала еще в 2014 году, а затем расширила полномасштабным вторжением в 2022-м. В регионе происходили одни из самых кровавых боев, в частности, за Бахмут, где, по оценкам, погибли десятки тысяч российских военных, прежде чем город был захвачен и практически уничтожен.

The Times пишет, что пока неясно, какие именно населенные пункты планируют включить в туристические маршруты и каким образом оккупационные власти собираются обеспечить безопасность посетителей. Глава Кремля Владимира Путина считает Донецкую и Луганскую области перспективными для развития туризма и призвал бизнес инвестировать в регион.

Важно отметить, что жители многих населенных пунктов Донбасса остаются без стабильного доступа к воде. Люди вынуждены копать колодцы или собирать дождевую воду, дополняя ограниченные запасы, привозимые автоцистернами.

Ранее мы писали, что глава кремля Владимир Путин вновь связал решение проблемы водоснабжения на оккупированных территориях Украины с дальнейшим продвижением российских войск. По его словам, ключевая инфраструктура находится за Славянском, который остается под контролем Украины, и без захвата этой территории вопрос якобы не может быть решен окончательно.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Донбасс Луганская область Донецкая область
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
22:35
РФ хочет устроить «военные туры» на оккупированном Донбассе — The Times
19:22
«Первого заместителя главы администрации» города Снежное отправили в СИЗО на 2 месяца за взятку
13:53
Причешут потом: в Лисичанске разоблачили фейк о праздничной елке
12:52
В Крыму отключения мобильного интернета становятся постоянными
09:02
На Луганщине возник значительный недобор в «народные дружины» оккупантов: в ОВА рассказали, что известно
14:51
Премьеры не будет. Оккупанты отменили показ спектаклей в Мариупольском драмтеатре, который уничтожили в 2022 году
14:00
Оккупанты снова используют разрушенную ракетами ATACMS базу в Луганске
13:14
Оккупированный Донецк попал под обстрел: есть пострадавший
15:21
В РФ сообщили, когда начнут восстанавливать аэропорты на оккупированных территориях Донбасса
14:24
В школах Крыма появились «учителя» без педагогического образования
11:11
Сопротивление «АТЕШ» провело рекрутинговую акцию в Луганске
18:04
Россиянин пожалел, что в оккупированном Донецке не играет «Шахтёр»
16:16
Украинская ракета ударила по пункту базирования плавсредств оккупантов в аннексированном Крыму
15:39
ВСУ поразили склад боеприпасов, склад и места пусков БПЛА на временно захваченной Донетчине
12:26
В Мариуполе слышны взрывы: работает российская ПВО
08:25
Армия РФ оккупировала Звановку и продвинулась в Донецкой области
16:07
Оккупация породила беспредел: рынки Мариуполя под контролем криминала
13:33
Украина требует немедленного возвращения полусотни жителей Сумщины, которых оккупанты вывезли в РФ
12:56
ВСУ нанесли удар по инфраструктуре оккупантов в Донецкой области
12:45
Российские оккупанты открыли продажу билетов в Мариупольском драмтеатре, который сами ранее уничтожили авиабомбами
11:54
Дроны СБУ поразили два российских самолета Су-27 в оккупированном Крыму
22:36
Оккупанты разбомбили и разграбили турецкое предприятие в Мариуполе
15:54
Новое оправдание оккупации: почему обещания Путина не решают водный кризис на Донбассе
12:59
Оккупанты сократили на 84% количество работников Мариупольского металлургического комбината: в СМИ рассказали, что известно
18:17
Блокировка связи в оккупации. Известно, как украинцы могут дозвониться родным в Украину
15:05
ВСУ поразили склад беспилотников и сосредоточение живой силы российской армии в оккупированных Макеевке и Донецке
13:13
СБУ ударила по технике РФ в Бельбеке на сотни миллионов долларов
13:02
В Алчевске массово распространяется стрептодермия среди школьников
09:59
Оккупанты «дарят» дома украинцев семьям российских ядерщиков
21:21
В оккупированном Донецке сообщили об атаках БПЛА и взрывах
все новости
22:35
РФ хочет устроить «военные туры» на оккупированном Донбассе — The Times
22:30
Из подконтрольных Украине территорий Донетчины с февраля 2022 года эвакуировано более миллиона человек
21:38
Россияне ударили по Дружковке, ранена мирная жительница
21:28
Американские сенаторы об обстрелах РФ на Рождество: Путину не интересен мир, ему нельзя доверять
20:49
Украинская и американская стороны работают над мирным планом. Зеленский сообщил, что готовы некоторые документы
20:14
ВСУ освободили от российских оккупантов пять сел на Днепропетровщине
19:22
«Первого заместителя главы администрации» города Снежное отправили в СИЗО на 2 месяца за взятку
18:32
Удар по эвакуационной миссии в Константиновке: подробности атаки на волонтеров
17:58
В Днепре мужчина ранил ножом двух военнослужащих ТЦК
17:41
На оборону Донетчины с начала 2025 года было направлено 4 миллиарда гривен
16:46
Бизнес в эвакуации: как предприниматели Донбасса перезапускаются в Павлограде
16:40
Украинские десантники поразили российский «Град» с полным пакетом снарядов под Мирноградом
16:10
Полиция Донетчины сорвала канал вывоза женщин в Польшу
16:06
Атака на НПЗ в Ростовской области: по заводу ударила украинская авиация ракетами Storm Shadow
15:54
В штате Техас украли банкомат, но потеряли его по дороге
15:49
Польша перехватила российский самолет над Балтийским морем
15:49
ВСУ ударили по военному аэродрому и ремонтному подразделению полка армии РФ в Адыгее и на оккупированной Донетчине
14:46
Российский БПЛА атаковал Краматорскую громаду: повреждены дома
14:44
Низкое напряжение в сети оставило Дружковку без воды
13:53
Причешут потом: в Лисичанске разоблачили фейк о праздничной елке
13:07
Захарова отрицает намерения Кремля менять «мирный план» по Украине
13:05
Российская армия нанесла удар по Новополтавке в Донецкой области: возник пожар
12:52
В Ростовской области атаковали НПЗ: завод загорелся
12:52
В Крыму отключения мобильного интернета становятся постоянными
12:32
Боец ВСУ объехал дрон-«ждун» по дороге на позицию
12:32
Зеленский лишил луганчанку Софию Лыскун президентской стипендии
12:25
Войска России ударили по эвакуационной миссии в Константиновке: есть погибший и раненые волонтеры
11:51
В Херсонской области открыли «подземную больницу» для пациентов
11:42
Кирилл Буданов неожиданно прибыл на передовую Запорожского фронта
10:49
Энергетика под огнем: десятки тысяч абонентов остались без света в Черниговской области
все новости
ВИДЕО
Украина освободила от оккупантов пять сел на Днепропетровщине. Фото: 225 отдельный штурмовой полк ВСУ освободили от российских оккупантов пять сел на Днепропетровщине
25 декабря, 20:14
Последствия атаки на эвакуационную миссию в Константиновке. Фото: кадр из видео Удар по эвакуационной миссии в Константиновке: подробности атаки на волонтеров
25 декабря, 18:32
В Днепре мужчина ранил ножом двух военнослужащих ТЦК. Фото: местные СМИ В Днепре мужчина ранил ножом двух военнослужащих ТЦК
25 декабря, 17:58
Бизнес в эвакуации: как предприниматели Донбасса перезапускаются в Павлограде Бизнес в эвакуации: как предприниматели Донбасса перезапускаются в Павлограде
25 декабря, 16:46
Удар по российскому «Граду» под Мирноградом. Фото: кадр из видео Украинские десантники поразили российский «Град» с полным пакетом снарядов под Мирноградом
25 декабря, 16:40
Последствия удара по НПЗ в Новошахтинске. Фото: кадр из видео Атака на НПЗ в Ростовской области: по заводу ударила украинская авиация ракетами Storm Shadow
25 декабря, 16:06

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор