Зеленский лишил госстипендий Бубку и еще семь украинских спортсменов

Сергей Бубка. Фото: Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе прекратил выплату государственных стипендий восьмерым титулованным украинским спортсменам. Соответствующий указ опубликован на сайте главы Украины.

Согласно указу, выплат лишились олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира в прыжках с шестом Сергей Бубка, четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова, олимпийские чемпионы по парусному спорту Игорь Матвиенко и Евгений Браславец, двукратный серебряный призер Олимпийских игр по академической гребле Инна Фролова, бронзовый призер Олимпиады по прыжкам в воду Илья Кваша, бронзовый призер Олимпиады по спортивной гимнастике Юрий Ермаков, а также бронзовый призер Игр по плаванию Валерий Лозик.

Чемпионы и призеры Олимпийских игр получали от государства в 2025 году всего 12112 гривен ежемесячно.

62-летний Бубка является многократным рекордсменом мира в прыжках с шестом, с 2005 по 2022 год он возглавлял Национальный олимпийский комитет Украины.

Легендарный легкоатлет Сергей Бубка родился в 1963 году в Луганске. Но свою спортивную славу снискал, когда представлял другой областной центр – Донецк. В город миллиона роз Бубка переехал еще подростком.

13 июля 1985 года в Париже по дисциплине — прыжки с шестом — он преодолел небывалую до этого высоту — 6 метров. Завершил свою карьеру атлет мировым рекордом в 6 метров 14 см, продержавшийся более 20 лет.

Бубка установил 35 мировых рекордов. С 2005 по 2022 год — президент Национального олимпийского комитета Украины. Трижды признавался лучшим спортсменом мира. За выдающиеся спортивные достижения личные заслуги в подъеме международного авторитета Украины 4 февраля 2001 года Сергею Бубке присвоено звание Героя Украины. Занесен в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество мировых достижений в легкоатлетическом спорте. В 1999 году Сергею Бубке в лучших античных традициях открыли памятник в родном Донецке.

В 2023 году выяснилось, что российская фирма «Монблан», принадлежащая братьям Сергею и Василию Бубкам, работает на временно оккупированных территориях и сотрудничает с захватчиками.

В мае 2023 года компания заключила официальные контракты с оккупантами на поставку горючего более чем на 800 тысяч рублей. Уточняется, что фирма «Монблан» – старый семейный бизнес Сергея Бубки. Украинская компания была создана в Донецке с основным видом деятельности – торговля горючим.

Также журналисты-расследователи Bihus.Info нашли еще один контракт, подписанный с оккупантами другой российской компанией, где официально совладельцами также являются Сергей Бубка и его брат. Речь идет о фирме «Спортивный клуб Сергея Бубки», основной вид деятельности которой сейчас торговля. Это также клон украинской компании, созданной Бубками еще в 90-х годах в Донецке.

«3 июля "Спортивный клуб Сергея Бубки" с так называемым медицинским отделом так называемого министерства внутренних дел так называемой "ДНР" подписали контракт на 2 тысячи 250 рублей. За эти деньги "Спортивный клуб Сергея Бубки" должен поставить оккупантам резиновые клише для печати» — сообщили журналисты.

Оказалось, что в российских регистрах светится российский налоговый номер Сергея Бубки. Если верить порядку формирования таких кодов, то он был издан в Крыму, в Евпатории. После обнародования этой скандальной информации никаких действий или опровергающих заявлений от Сергея Бубки так и не дождались.

Сразу с начала полномасштабного вторжения Бубка в качестве беженца быстро покинул Украину. За все время войны украинцы так и не услышали от известного во всем мире спортсмена хотя бы слов осуждения в адрес страны-агрессора.

НОК Украины под руководством Бубки до последнего медлил с поддержкой строгих санкций против российских спортсменов. Сам Бубка не только боялся публично назвать Россию агрессором и даже стыдился просто произнести слово «война».

Сейчас Сергей Бубка живет в Монте-Карло, часто появляясь в VIP-зоне футбольного клуба «Монако», принадлежащего российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву.

В июле 2024 Сергей Бубка был переизбран членом Международного олимпийского комитета. Присутствовал на Играх-2024 в Париже, где участвовал в церемониях награждения спортсменов. В частности, из рук Сергея Назаровича получила медаль эксроссиянка Дарья Варфоломеева, незаконно посещавшая оккупированный Крым в 2021 году.