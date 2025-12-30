FPV-дроны Ptashka поражают ВС РФ на 50 км от линии фронта

Оккупанты не ожидали увидеть FPV.

Компания Ptashka Drones представила новые FPV-дроны с управлением на оптоволокне, которые способны поражать цели на глубине до 50 км от линии боевого столкновения. Видео испытаний опубликовано на официальных каналах компании.



Эксперты поздравили разработчиков с результатом, шутя, что вскоре дроны смогут «достать» даже до резиденции Путина. В сообщении компании отмечается, что их «новогодние подарки» доходят до 50 км.



По данным украинских военных, только за прошедшие сутки потери российских оккупантов составили 1 220 человек. Кроме того, было уничтожено 5 танков, 4 боевые бронемашины, 19 артиллерийских систем и одна реактивная система залпового огня.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»