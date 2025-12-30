Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
FPV-дроны Ptashka поражают ВС РФ на 50 км от линии фронта
30 декабря 2025, 08:15

FPV-дроны Ptashka поражают ВС РФ на 50 км от линии фронта

Оккупанты не ожидали увидеть FPV. Оккупанты не ожидали увидеть FPV.

Компания Ptashka Drones представила новые FPV-дроны с управлением на оптоволокне, которые способны поражать цели на глубине до 50 км от линии боевого столкновения. Видео испытаний опубликовано на официальных каналах компании.

Эксперты поздравили разработчиков с результатом, шутя, что вскоре дроны смогут «достать» даже до резиденции Путина. В сообщении компании отмечается, что их «новогодние подарки» доходят до 50 км.

По данным украинских военных, только за прошедшие сутки потери российских оккупантов составили 1 220 человек. Кроме того, было уничтожено 5 танков, 4 боевые бронемашины, 19 артиллерийских систем и одна реактивная система залпового огня.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Украина
Прочее
линия боевого соприкосновения FPV-дроны Ptashka

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

«Отжатая» в оккупации промышленность как трофей войны: Что происходит с предприятиями востока и юга Украины
Исследование редакций «Новости Донбасса», РИА «Південь», 0642.ua и 0629.com.ua
26 декабря 2025, 13:44
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:09
В группировке «ДНР» заявили, что «электрички соединят» оккупированную Донетчину с Ростовом
11:57
На оккупированной Луганщине отменили комендантский час на время праздников
09:54
«Танцы на костях»: оккупанты открыли «восстановленный» драмтеатр в Мариуполе
09:14
В захваченном Мелитополе поражена техника и скопление российских оккупантов
16:40
Минсоцполитики: выплаты пенсионерам с оккупированных территорий приостановят без идентификации
12:30
Похищение, пытки и приговор: история узника Кремля — херсонского журналиста Геннадия Осьмака
18:40
В оккупированном Донецке после удара БПЛА вспыхнул пожар
13:36
Жительницу оккупированного Донецка задержали по подозрению в шпионаже
16:26
В оккупированном Бердянске молодежь заставляют убирать жилье военных РФ
16:25
В оккупированном Донецке обогревают уличные емкости с водой с помощью дровяных печей
15:35
Оккупанты заявили о стрельбе в супермаркете Донецка: неизвестный открыл огонь из автомата
14:43
ГУР в аннексированном Крыму уничтожили российские средства ПВО и другие цели оккупантов
07:47
Раненых военных РФ в Крыму и Донецке принуждают к штурмам — «АТЕШ»
22:35
РФ хочет устроить «военные туры» на оккупированном Донбассе — The Times
19:22
«Первого заместителя главы администрации» города Снежное отправили в СИЗО на 2 месяца за взятку
13:53
Причешут потом: в Лисичанске разоблачили фейк о праздничной елке
12:52
В Крыму отключения мобильного интернета становятся постоянными
09:02
На Луганщине возник значительный недобор в «народные дружины» оккупантов: в ОВА рассказали, что известно
14:51
Премьеры не будет. Оккупанты отменили показ спектаклей в Мариупольском драмтеатре, который уничтожили в 2022 году
14:00
Оккупанты снова используют разрушенную ракетами ATACMS базу в Луганске
все новости
09:11
Путин заявил о намерении продолжить наступление на Запорожье — Reuters
09:07
Курсы Национального сопротивления для учителей: как в Запорожье готовят преподавателей предмета «Защита Украины»
08:57
Один погиб и четверо пострадали из-за российских обстрелов в Донецкой области за сутки
08:28
Казахстан передал Украине гуманитарную помощь
08:15
FPV-дроны Ptashka поражают ВС РФ на 50 км от линии фронта
08:12
БпЛА и FPV-дрон: агрессор атаковал Синельниковский и Никопольский районы
07:37
РФ нанесла удар КАБом по Запорожью — повреждён промышленный объект
23:33
Сырский ответил, почему нецелесообразно выводить ВСУ из Покровска
22:41
Дроны атаковали оккупированный Донецк: в городе прогремели взрывы
22:09
В группировке «ДНР» заявили, что «электрички соединят» оккупированную Донетчину с Ростовом
21:45
Сырский объяснил, почему ВСУ отошли из Северска
20:59
Правительство передает государственную недвижимость и арестованные объекты для расселения ВПЛ. Что известно
20:06
Украинских десантников и морпехов привлекли к защите Мирнограда – ВСУ
19:03
Трамп снова поговорил по телефону с Путиным. Что говорят в Белом доме и Кремле
18:20
Авиаудар по Славянску: спасатели деблокировали пострадавшую
18:04
Лавров заявил об «атаке» на резиденцию Путина и пригрозил ударами: Зеленский ответил
17:55
92 ОШБр опубликовала видео «исцеления» российского военного
17:34
Жительницу Донетчины осудили к 15 годам за госизмену
17:24
В ВСУ отреагировали на заявление Кремля о «контроле» над частью Константиновки
16:57
Российская армия продвинулась в Мирнограде и возле Гуляйполя – DeepState
все новости
ВИДЕО
Курсы Национального сопротивления для учителей. Фото: Новости Донбасса Курсы Национального сопротивления для учителей: как в Запорожье готовят преподавателей предмета «Защита Украины»
30 декабря, 09:07
Оккупанты не ожидали увидеть FPV. FPV-дроны Ptashka поражают ВС РФ на 50 км от линии фронта
30 декабря, 08:15
Последствия удара РФ. РФ нанесла удар КАБом по Запорожью — повреждён промышленный объект
30 декабря, 07:37
Атака на оккупированный Донецк. Фото: кадр из видео Дроны атаковали оккупированный Донецк: в городе прогремели взрывы
29 декабря, 22:41
Спасатели деблокировали пострадавшую в Славянске. Фото: скриншот Авиаудар по Славянску: спасатели деблокировали пострадавшую
29 декабря, 18:20
92 ОШБр опубликовала видео «исцеления» российского военного 92 ОШБр опубликовала видео «исцеления» российского военного
29 декабря, 17:55
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор