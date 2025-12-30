FPV-дрони Ptashka вражають ЗС РФ на відстані 50 км від лінії фронту

Окупанти не очікували побачити FPV.

Компанія Ptashka Drones представила нові FPV-дрони з керуванням на оптоволокні, які здатні вражати цілі на глибині до 50 км від лінії бойового зіткнення. Відео випробувань опубліковано на офіційних каналах компанії.



Фахівці привітали розробників з досягненням, жартуючи, що незабаром дрони можуть «діставати» навіть до резиденції Путіна. У повідомленні компанії зазначається, що їхні «новорічні подарунки» доходять до 50 км.



За даними українських військових, лише минулої доби втрати російських окупантів склали 1 220 осіб. Крім того, було знищено 5 танків, 4 бойові броньовані машини, 19 артилерійських систем і одну реактивну систему залпового вогню.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»