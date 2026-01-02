Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
РФ снова атаковала Константиновку, ранен один житель
02 января 2026, 14:24

РФ снова атаковала Константиновку, ранен один житель

Российские оккупанты снова ударили по Константиновке с помощью ствольной артиллерии. Один человек пострадал. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.

«В результате обстрела ранения получил один мирный житель, который в момент атаки просто передвигался по улице города», — отметил он.

По словам Горбунова, провести полноценный осмотр места происшествия невозможно из-за угрозы повторных ударов и высокой активности беспилотников в небе над громадой.

Кроме того, стало известно, что в больнице одного из городов Донецкой области умер житель громады, который получил ранения во время атаки российского FPV-дрона на днях ранее.

Ранее мы писали, что в Константиновке во время движения эвакуационного транспорта автомобиль догнал и атаковал российский дрон

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Люди
Сергей Горбунов
Места
Константиновка Донецкая область
События
Война
