РФ знову атакувала Костянтинівку, поранено одного жителя

Російські окупанти знову вдарили по Костянтинівці за допомогою ствольної артилерії. Одна людина постраждала. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«В результаті обстрілу поранення отримав один мирний житель, який у момент атаки просто пересувався вулицею міста», — зазначив він.



За словами Горбунова, провести повноцінний огляд місця події неможливо через загрозу повторних ударів та високу активність безпілотників у небі над громадою.



Крім того, стало відомо, що в лікарні одного з міст Донецької області помер мешканець громади, який зазнав поранень під час атаки російського FPV-дрона днями раніше.



Раніше ми писали, що у Костянтинівці під час руху евакуаційного транспорту автомобіль наздогнав та атакував російський дрон.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»